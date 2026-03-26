В резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость достигнутого результата для страны.

"Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете", - сказал Президент.

Он отметил, что успех спортсмена стал результатом многолетней работы.

"Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду", — добавил Глава государства.

Президент также выразил благодарность тренерам и специалистам.

"Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Достижения наших атлетов – яркий пример для подрастающего поколения. Формулу успеха знают почти все, но только единицы готовы пройти этот тернистый путь до конца, жертвуя многими благами и радостями жизни ради достижения высокой цели. Каждая новая медаль на мировых первенствах дает мощный стимул развитию массового спорта в нашей стране. Это очень важно, ведь самой жизнью доказано, что люди, увлеченные спортом, привыкшие к ежедневной усердной работе над собой, как говорится, «через не могу», а также работающие в режиме железной самодисциплины и порядка, легче переносят все превратности бытия. Не говоря уже о паралимпийцах, чья жизнь – это настоящий подвиг, убедительная иллюстрация упорства и железной воли", — подчеркнул он.

Глава государства также подчеркнул значение развития страны через образование, науку и спорт.

"Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. ", — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что параспортсмены своими выдающимися достижениями и блестящими победами вносят огромный вклад в утверждение непоколебимых ценностей нашего государства.

Ербол Хамитов в свою очередь выразил признательность за высокое доверие Касым-Жомарту Токаеву, который перед отъездом на Паралимпийские игры вручил ему Государственный флаг.