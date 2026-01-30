В польском городе Якушице на этапе Кубка мира по пара лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения казахстанский спортсмен Ербол Хамитов (LW12) преодолел дистанцию 6 км за 18 минут 24 секунды и стал серебряным призёром соревнований, передает BAQ.KZ.

По информации Центра спортивной подготовки для лиц с огранниченными физическими возможностями, победу в данной дисциплине одержал итальянский спортсмен Джузеппе Ромель с результатом 18:02. Третье место занял представитель Украины Павел Баль (18:27).

– Для Ербола Хамитова это уже вторая серебряная медаль на этапах Кубка мира по пара лыжным гонкам. Ранее он также стал серебряным призёром в спринтерской гонке на дистанции 1 км, – отмечают в Центре.

Этап Кубка мира по пара лыжным гонкам проходит с 28 января по 1 февраля. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 25 стран мира.

В составе национальной сборной Казахстана выступают Александр Герлиц (LW6), Сергей Усольцев (LW12), Нурлан Алимов (LW6), Юрий Березин (LW12), Владислав Кобаль (LW8), Роман Курбанов (NS3), Анна Грачёва (NS3) и Денис Зинов (LW3). Впереди у спортсменов старты на дистанциях 10 км классическим стилем и 10 км с массового старта.

Данный этап Кубка мира является рейтинговым соревнованием для отбора на Милан–Кортина–2026 XIV зимние Паралимпийские игры.