Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде Милан–Кортина, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства туризма и спорта РК, в дисциплине гонка преследование по пара биатлону на дистанции 4,5 км казахстанский спортсмен Ербол Хамитов показал блестящий результат и стал паралимпийским чемпионом.

"Это большое достижение для сборной Казахстана и один из ярких моментов в истории отечественного спорта. Поздравляем нашего спортсмена с исторической победой!", – отметили в ведомстве.

В Минтуризма и спорта напоминают, что для Ербола Хамитова это уже вторая медаль на нынешней Паралимпиаде – ранее он завоевал бронзовую награду в паралыжных гонках.



Золотая медаль Хамитова стала пятой наградой Казахстана за всю историю зимних Паралимпийских игр, а также вторым золотом.

При этом это первая в истории страны золотая медаль в парабиатлоне.