Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде Милан–Кортина, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства туризма и спорта РК, в дисциплине гонка преследование по пара биатлону на дистанции 4,5 км казахстанский спортсмен Ербол Хамитов показал блестящий результат и стал паралимпийским чемпионом.
"Это большое достижение для сборной Казахстана и один из ярких моментов в истории отечественного спорта.
Поздравляем нашего спортсмена с исторической победой!", – отметили в ведомстве.
В Минтуризма и спорта напоминают, что для Ербола Хамитова это уже вторая медаль на нынешней Паралимпиаде – ранее он завоевал бронзовую награду в паралыжных гонках.
Золотая медаль Хамитова стала пятой наградой Казахстана за всю историю зимних Паралимпийских игр, а также вторым золотом.
При этом это первая в истории страны золотая медаль в парабиатлоне.
