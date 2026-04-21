Ербол Мырзабосынов поздравил призёров юниорского ЧМ по таеквондо в Узбекистане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с победителями и призёрами юниорского чемпионата мира по таеквондо, который прошёл в Ташкенте, передает BAQ.kz.

Глава ведомства поздравил спортсменов с успешным выступлением и отметил, что их результаты укрепляют престиж Казахстана на международной арене.

«Ваши яркие победы на чемпионате мира — гордость всей нашей страны. Ваша целеустремлённость и упорный труд внесли значительный вклад в повышение авторитета Казахстана на международной арене», — подчеркнул министр.

Главным достижением турнира стала победа Айым Серикбаевой. Она завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира среди юниоров. Это особенно важно, так как последний раз казахстанский спортсмен в этой возрастной категории выигрывал золото чемпионата мира в 2006 году — это был Жалгас Беккасымов. Также Айым Серикбаева была признана лучшей спортсменкой турнира.

Бронзовые медали на соревнованиях завоевали Ерасыл Ерзат, Ислам Медетбай, Алидар Абдикаримов и Адилет Шери.

«Благодаря профессионализму руководства федерации и тренерского состава, а также их системной работе достигаются такие высокие результаты. Ваш труд, безусловно, станет примером для подрастающего поколения», — отметил Ербол Мырзабосынов.

По итогам встречи спортсмены и тренеры получили почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства туризма и спорта и Федерации таеквондо Казахстана.