Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Он родился 21 мая 1970 года, окончил Алматинский энергетический институт, а затем — один из самых престижных вузов постсоветского пространства — МГТУ им. Баумана в Москве. Уже с начала 1990-х годов он активно включился в формирующуюся казахстанскую бизнес-среду — от менеджера в МНПП "Искер" до директора крупной корпорации "Акцепт".

Поворотный момент наступил в 1997 году, когда Досаев стал заместителем председателя правления "Банка Туран-Алем". С этого времени его путь неразрывно связан с государственной службой. Уже в 1998 году он стал вице-министром энергетики, а к 2000 — перешёл в Министерство финансов.

С 2001 по 2006 годы он прошёл сразу несколько ключевых государственных должностей: возглавлял агентства по регулированию монополий и конкуренции, был министром финансов, а затем — министром здравоохранения. Широта его профессионального охвата поражает: от макроэкономики до социальной сферы.

После небольшой паузы в госслужбе он вернулся в 2012 году уже в качестве министра экономического развития, затем — министра экономики и бюджетного планирования, а позже — главы Министерства национальной экономики. Один из самых заметных этапов его карьеры — руководство холдингом "Байтерек", курирующим крупнейшие институты развития страны, и затем пост заместителя премьер-министра.

С 2019 по 2022 год Досаев возглавлял Национальный банк Казахстана в один из самых турбулентных периодов — на фоне глобальной пандемии и экономической нестабильности. Затем он был назначен акимом Алматы — крупнейшего мегаполиса страны, где проработал до мая 2025 года. 24 мая он был освобожден от должности.