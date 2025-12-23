Ерболат Досаев вошёл в совет директоров "Самрук-Казына"
Ерболат Досаев вошёл в состав совета директоров АО "Самрук-Казына". Об этом сообщила пресс-служба фонда, передаёт BAQ.KZ.
Основанием для его избрания стало соответствующее постановление правительства Республики Казахстан.
В фонде отметили, что совет директоров АО "Самрук-Казына" состоит из восьми членов, из которых четыре являются независимыми директорами. Такая структура соответствует лучшим практикам корпоративного управления и обеспечивает сбалансированный подход к принятию стратегических решений.
Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алматы. Он является выпускником Республиканской физико-математической школы-интерната, Алматинского энергетического института, а также Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер электронной техники".
