Ерболат Досаев вошёл в состав совета директоров АО "Самрук-Казына". Об этом сообщила пресс-служба фонда, передаёт BAQ.KZ.

Основанием для его избрания стало соответствующее постановление правительства Республики Казахстан.

В фонде отметили, что совет директоров АО "Самрук-Казына" состоит из восьми членов, из которых четыре являются независимыми директорами. Такая структура соответствует лучшим практикам корпоративного управления и обеспечивает сбалансированный подход к принятию стратегических решений.

Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алматы. Он является выпускником Республиканской физико-математической школы-интерната, Алматинского энергетического института, а также Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер электронной техники".