Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 6 января планирует провести телефонные переговоры с президентом США Дональд Трамп, в ходе которых стороны обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и ситуацию вокруг Палестины, передает BAQ.KZ.

По словам Эрдогана, разговор состоится вечером в понедельник. Он отметил, что Турция продолжает активный диалог как с российским руководством, так и с американской стороной, стремясь содействовать деэскалации международных кризисов.

Как передает ТАСС, турецкий лидер подчеркнул важность дипломатических контактов для поиска политических решений по ключевым вопросам международной повестки.