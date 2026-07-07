Эрдоган и Трамп обсудят оборону, торговлю и проект истребителя KAAN

Власти Турции раскрыли повестку предстоящей встречи президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в рамках саммита НАТО. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, переговоры будут проходить сразу в двух форматах — в рамках саммита НАТО и государственного визита американского лидера в Турцию, что придает встрече особое значение.

Ожидается, что одной из ключевых тем станет военно-техническое сотрудничество двух стран. В частности, стороны обсудят поставки реактивных двигателей для турецкого истребителя пятого поколения KAAN, а также другие вопросы в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, в повестку переговоров войдет тема банка Halkbank, которая ранее неоднократно поднималась в ходе телефонных разговоров между лидерами двух государств.

Отдельное внимание президенты планируют уделить развитию торгово-экономического сотрудничества между Турцией и США.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа намерена одобрить продажу Турции реактивных двигателей General Electric стоимостью в сотни миллионов долларов, несмотря на возражения части членов Конгресса США. Предполагается, что эти двигатели будут использоваться при создании турецких истребителей KAAN.