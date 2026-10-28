Эрдоган лично встретил Токаева в Анкаре
28 Октября 2026, 21:42
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28 Октября 2026, 21:4228 Октября 2026, 21:42
157Фото: Акорда
В Президентском дворце в Анкаре состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом.
У дворца выстроили почётный караул, а кортеж казахстанского лидера сопровождала конная гвардия. Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время церемонии прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции, которые сопровождались 21 артиллерийским залпом.
Затем главы государств обошли строй почётного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. После торжественной встречи Токаев и Эрдоган начали переговоры в узком составе.
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