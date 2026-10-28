Эрдоган лично встретил Токаева в Анкаре

В Президентском дворце в Анкаре состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом.

У дворца выстроили почётный караул, а кортеж казахстанского лидера сопровождала конная гвардия. Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время церемонии прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции, которые сопровождались 21 артиллерийским залпом.

Затем главы государств обошли строй почётного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. После торжественной встречи Токаев и Эрдоган начали переговоры в узком составе.