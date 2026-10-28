Эрдоган отметил цель товарооборота с Казахстаном – 15 млрд долларов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить товарооборот с Казахстаном до 15 млрд долларов и активизировать инвестиционное сотрудничество. Об этом он сообщил на переговорах с Касым-Жомартом Токаевым в Анкаре. Эрдоган поздравил главу Казахстана и казахский народ с прошедшим Днём Республики.
Турецкий лидер также рассказал о культурных проектах, связанных с историей и наследием Казахстана. По его словам, недавно в Анкаре состоялась презентация книги «Феномен Курултая», посвящённой истории казахской государственности. Кроме того, на казахский язык перевели книгу «Наурыз — общее наследие тюркского мира», в которой раскрываются история и значение праздника.
Эрдоган напомнил, что во время его визита в Астану в мае этого года стороны подписали ряд важных документов, включая Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнёрстве.
Мы намерены подкрепить наше взаимодействие практическими шагами в ходе следующего заседания Совета стратегического сотрудничества. Мы намерены увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и активизировать инвестиционное измерение двусторонних отношений, — заявил президент Турции.
В ходе переговоров стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики, энергетики, искусственного интеллекта, сельского хозяйства и оборонной промышленности. Отдельное внимание уделили укреплению культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
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