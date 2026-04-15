  • Эрдоган прилетит в Казахстан с государственным визитом в мае

Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с вице-президентом Турции Джевдет Йылмаз.

Фото: @RTErdogan / Twitter

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с государственным визитом 14 мая, передает BAQ.KZ.

Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов.

«Наши братские государства связывают узы взаимного доверия и уважения. Почти за 35 лет с момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество поступательно развивается и вышло на качественно новый уровень. Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом. В рамках визита мы проведем очередное заседание Совета стратегического сотрудничества и подпишем ряд новых соглашений», - заявил Токаев.

По словам вице-президента Турции, в Анкаре также придают особое значение предстоящему визиту, который должен стать важным этапом укрепления стратегического партнерства между странами.

