В Казахстане продлили мораторий на продажу задолженности по микрокредитам физических лиц коллекторским агентствам до 1 мая 2027 года. Соответствующие изменения предусмотрены законом, который также вводит новые правила работы для микрофинансовых организаций (МФО), передает BAQ.KZ.

Управление рисками и требования к руководителям

Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается контроль за деятельностью микрофинансовых организаций. В частности, вводится обязательная система управления рисками, которая должна повысить прозрачность их работы и снизить вероятность нарушений.

«Мы переходим к модели “трех линий защиты”, которая обеспечивает четкое разграничение функций между бизнес-подразделениями, риск-менеджментом и внутренним аудитом», - отмечается в сообщении.

Также ужесточаются требования к руководителям МФО. Теперь для управленческих должностей необходимо иметь опыт работы в финансовой сфере.

Саморегулируемые организации

Отдельное внимание уделено внедрению саморегулирования. На рынке могут появиться саморегулируемые организации (СРО), которые будут рассматривать жалобы клиентов, проверять участников и применять к ним меры воздействия.

При этом государственный контроль сохраняется. Регулятор продолжит надзор за рынком, сосредоточившись на наиболее рискованных компаниях и деятельности самих СРО.

«Внедрение СРО позволит повысить эффективность надзора и обеспечить дополнительную защиту прав потребителей», - говорится в документе .

Меры защиты заемщиков

Вводятся и дополнительные меры защиты заемщиков. В частности, даже после лишения лицензии микрофинансовые организации и их правопреемники обязаны соблюдать требования законодательства при работе с клиентами.

Также ограничиваются сроки взыскания задолженности по микрокредитам - не более двух лет после лишения лицензии.

Кроме того, сокращается перечень организаций, которым можно передавать права требования по долгам.

Запрет на продажу долгов коллекторам

Еще одной мерой стало продление до 1 мая 2027 года запрета на продажу долгов физических лиц коллекторским агентствам.

Как отмечается, ранее фиксировались случаи злоупотреблений со стороны компаний, лишённых лицензии, что приводило к росту долговой нагрузки заемщиков.

В целом изменения направлены на то, чтобы сделать рынок микрофинансирования более прозрачным, устойчивым и безопасным для клиентов.

