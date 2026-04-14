Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
Новые нормы предусматривают внедрение системы управления рисками, развитие саморегулирования и дополнительные меры защиты заемщиков. Изменения вступили в силу 19 марта 2026 года.
В Казахстане продлили мораторий на продажу задолженности по микрокредитам физических лиц коллекторским агентствам до 1 мая 2027 года. Соответствующие изменения предусмотрены законом, который также вводит новые правила работы для микрофинансовых организаций (МФО), передает BAQ.KZ.
Управление рисками и требования к руководителям
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается контроль за деятельностью микрофинансовых организаций. В частности, вводится обязательная система управления рисками, которая должна повысить прозрачность их работы и снизить вероятность нарушений.
«Мы переходим к модели “трех линий защиты”, которая обеспечивает четкое разграничение функций между бизнес-подразделениями, риск-менеджментом и внутренним аудитом», - отмечается в сообщении.
Также ужесточаются требования к руководителям МФО. Теперь для управленческих должностей необходимо иметь опыт работы в финансовой сфере.
Саморегулируемые организации
Отдельное внимание уделено внедрению саморегулирования. На рынке могут появиться саморегулируемые организации (СРО), которые будут рассматривать жалобы клиентов, проверять участников и применять к ним меры воздействия.
При этом государственный контроль сохраняется. Регулятор продолжит надзор за рынком, сосредоточившись на наиболее рискованных компаниях и деятельности самих СРО.
«Внедрение СРО позволит повысить эффективность надзора и обеспечить дополнительную защиту прав потребителей», - говорится в документе .
Меры защиты заемщиков
Вводятся и дополнительные меры защиты заемщиков. В частности, даже после лишения лицензии микрофинансовые организации и их правопреемники обязаны соблюдать требования законодательства при работе с клиентами.
Также ограничиваются сроки взыскания задолженности по микрокредитам - не более двух лет после лишения лицензии.
Кроме того, сокращается перечень организаций, которым можно передавать права требования по долгам.
Запрет на продажу долгов коллекторам
Еще одной мерой стало продление до 1 мая 2027 года запрета на продажу долгов физических лиц коллекторским агентствам.
Как отмечается, ранее фиксировались случаи злоупотреблений со стороны компаний, лишённых лицензии, что приводило к росту долговой нагрузки заемщиков.
В целом изменения направлены на то, чтобы сделать рынок микрофинансирования более прозрачным, устойчивым и безопасным для клиентов.
