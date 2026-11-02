Эрдоган направил Токаеву телеграмму во время пролёта над Казахстаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время перелёта в Республику Корея. Турецкий лидер пролетал над территорией Казахстана и передал тёплые пожелания казахстанскому народу, сообщил пресс-секретарь нашего президента Айбек Смадияр.

В своём послании Эрдоган вспомнил майский государственный визит в Казахстан, а также недавнюю поездку Токаева в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств. Турецкий президент пожелал казахстанскому коллеге здоровья и благополучия, а народу Казахстана — процветания.

Токаев поблагодарил Эрдогана за гостеприимство во время визита в Анкару и выразил уверенность, что дружба и стратегическое партнёрство двух стран будут и дальше укрепляться. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.