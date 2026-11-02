Эрдоган направил Токаеву телеграмму во время пролёта над Казахстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время перелёта в Республику Корея. Турецкий лидер пролетал над территорией Казахстана и передал тёплые пожелания казахстанскому народу, сообщил пресс-секретарь нашего президента Айбек Смадияр.
В своём послании Эрдоган вспомнил майский государственный визит в Казахстан, а также недавнюю поездку Токаева в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств. Турецкий президент пожелал казахстанскому коллеге здоровья и благополучия, а народу Казахстана — процветания.
Токаев поблагодарил Эрдогана за гостеприимство во время визита в Анкару и выразил уверенность, что дружба и стратегическое партнёрство двух стран будут и дальше укрепляться. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия
- В Актау открыли новую дорогу и проверили ремонт еще на нескольких участках