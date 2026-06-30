Эрдоган рассказал, чего Турция ждет от саммита НАТО в Анкаре
Саммит лидеров стран НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июня.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на укрепление оборонного потенциала Европы в рамках НАТО и сохранение прочных трансатлантических связей. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В ходе беседы лидеры Турции и Германии обсудили двустороннее сотрудничество, а также актуальные региональные и международные вопросы.
По словам Эрдогана, Анкара намерена и дальше развивать отношения с Берлином, продолжая взаимодействие по ключевым направлениям.
Президент Турции также обозначил ожидания от предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Он выразил надежду, что европейские страны укрепят свои оборонные возможности в рамках альянса и продемонстрируют политическую решимость для сохранения прочных трансатлантических отношений.
Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция продолжает предпринимать дипломатические усилия, направленные на достижение устойчивого мира в российско-украинском конфликте.
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