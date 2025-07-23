Эрдоган вновь поднял вопрос о вступлении Турции в ЕС
Страна официально получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости ускорить процесс интеграции страны в Европейский союз, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
"Турция — это последний выход для ЕС. Мир меняется, и Европа уже изменилась. Чтобы освободиться от влияния устаревших, навязчивых политических барьеров, это может стать шагом, который откроет новую эру для Турции и продвинет Евросоюз в будущее. Мы готовы к полноправному членству", — подчеркнул Эрдоган.
Он также добавил: "ЕС нуждается в Турции".
Вместе с тем, в беседе с турецкой прессой Эрдоган осудил военные действия Израиля, выразил поддержку жителям сектора Газа, одобрил действия переходного правительства Сирии и сообщил о планах построить новый авианосец в течение ближайших двух-трёх лет.
Напомним, Турция официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году. Переговоры начались в 2005 году, но были фактически заморожены в 2016-м. Основными препятствиями остаются политические разногласия, претензии Евросоюза к состоянию демократии и прав человека в Турции, а также отказ Анкары признать Республику Кипр, входящую в ЕС с 2004 года.
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