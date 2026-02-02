В рамках официального визита в Анкару Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева принял Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает BAQ.KZ.

Как отмечают в МИД РК, в ходе беседы Президент Турции с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнёрства, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал турецкому лидеру тёплые приветствия и добрые пожелания от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.