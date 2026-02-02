Эрдоган встретился с главой МИД РК
В рамках официального визита в Анкару Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева принял Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает BAQ.KZ.
Как отмечают в МИД РК, в ходе беседы Президент Турции с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнёрства, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами.
В свою очередь Ермек Кошербаев передал турецкому лидеру тёплые приветствия и добрые пожелания от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
– Стороны обсудили пути и потенциал дальнейшего укрепления казахско-турецких отношений, основанных на братстве и прочной дружбе. Была высоко оценена координация действий Казахстана и Турции в международных организациях, в том числе в рамках тюркской интеграции, в духе взаимного доверия и поддержки, а также отмечена схожесть позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам, – говорится в сообщении МИД Казахстана.
