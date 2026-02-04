На заседании Мажилиса депутат Еркин Абиль подробно остановился на ключевых принципах проекта новой Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.

Во время выступления он подчеркнул значимость исторической преемственности и концепции "Ұлы дала" ("Великая степь") для укрепления единства страны.

– История – это самый надёжный фундамент государства. "Великая степь" – это не поэтический образ, а историческое пространство Казахстана, его культурный код и философия ответственности. Историческая преемственность соединяет прошлое, настоящее и будущее страны и укрепляет доверие к государству, — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что новая Конституция закрепляет унитарный характер государства и определяет народ как единственного носителя суверенитета.

– Республика Казахстан – унитарное государство. Форма правления – президентская республика. Единственный источник государственной власти и носитель суверенитета – народ Казахстана. Такие нормы не разобщают общество, а наоборот – объединяют его вокруг общих исторических ценностей и принципов. Опыт показывает, что указание народа как субъекта власти укрепляет законность и целостность государства, — подчеркнул мажилисмен.

По словам Еркина Абиля, проект Конституции – это правовая основа нового этапа развития страны, а "Великая степь" и историческая преемственность придают этому документу духовный и культурный смысл.