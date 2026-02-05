Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин рассказал о ходе работы над проектом новой Конституции и реакции общества на документ, передает BAQ.KZ.

По его словам, вынесенный на общественное обсуждение текст является значительным обновлением и отражает многомесячную работу экспертов и специалистов. Он подчеркнул, что позитивные отклики от граждан появляются в том числе в социальных сетях.

– Мы можем смело сказать, что новый текст – это важный шаг вперед. В последние дни многие граждане выражают поддержку проекту, в том числе через соцсети. При этом нельзя считать, что работа велась всего несколько недель – подготовка и обсуждение текста шли несколько месяцев и стали результатом длительной работы экспертов и Комиссии, — отметил Ерлан Карин.

В качестве примера Госсоветник привел анализ профессора Университета имени М. Нарикбаева Марата Ахмади, поступивший через платформу eGov. В документе были указаны терминологические ошибки действующей Конституции, проблемы перевода и ряд смысловых неточностей.