Госсоветник: многие казахстанцы поддерживают проект новой Конституции
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин рассказал о ходе работы над проектом новой Конституции и реакции общества на документ, передает BAQ.KZ.
По его словам, вынесенный на общественное обсуждение текст является значительным обновлением и отражает многомесячную работу экспертов и специалистов. Он подчеркнул, что позитивные отклики от граждан появляются в том числе в социальных сетях.
– Мы можем смело сказать, что новый текст – это важный шаг вперед. В последние дни многие граждане выражают поддержку проекту, в том числе через соцсети. При этом нельзя считать, что работа велась всего несколько недель – подготовка и обсуждение текста шли несколько месяцев и стали результатом длительной работы экспертов и Комиссии, — отметил Ерлан Карин.
В качестве примера Госсоветник привел анализ профессора Университета имени М. Нарикбаева Марата Ахмади, поступивший через платформу eGov. В документе были указаны терминологические ошибки действующей Конституции, проблемы перевода и ряд смысловых неточностей.
– Мы пригласили автора анализа в Акорду для детального обсуждения его замечаний. Позднее эти вопросы обсудили с руководством университета. В начале ноября была создана экспертная площадка при университете, к работе которой присоединились ученые-юристы и преподаватели. В декабре состав группы расширился за счет языковедов, других ученых и представителей государственных органов, — добавил он.
