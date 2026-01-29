В проекте новой Конституции Казахстана впервые закрепляется норма о защите прав граждан в цифровом пространстве. Об этом заявил Государственный советник - заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин на заседании Комиссии по конституционным реформам, передает BAQ.KZ.

По его словам, обновлённый текст Основного закона учитывает реалии цифровой эпохи, в которой значительная часть взаимодействия между государством и гражданами осуществляется в онлайн-среде.

"Сегодня цифровая среда становится полноценным пространством реализации прав и свобод человека. Поэтому защита персональных данных и цифровых прав граждан фактически формирует новое измерение прав человека", — отметил Ерлан Карин.

Он подчеркнул, что включение подобных норм свидетельствует о долгосрочном и перспективном характере предлагаемых конституционных изменений.

"Закрепляя гарантии защиты прав в цифровом пространстве, мы закладываем фундамент Конституции, ориентированной на будущее. В этом смысле новая Конституция Казахстана может со временем стать примером и ориентиром для других государств", — заявил он.

Как отметил Ерлан Карин, такой подход отражает стремление адаптировать Основной закон к технологическим изменениям, одновременно усиливая конституционные гарантии прав и свобод граждан.