Ерлан Карин: новая Конституция Казахстана станет ориентиром для других стран
В проекте новой Конституции Казахстана впервые закрепляется норма о защите прав граждан в цифровом пространстве. Об этом заявил Государственный советник - заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин на заседании Комиссии по конституционным реформам, передает BAQ.KZ.
По его словам, обновлённый текст Основного закона учитывает реалии цифровой эпохи, в которой значительная часть взаимодействия между государством и гражданами осуществляется в онлайн-среде.
"Сегодня цифровая среда становится полноценным пространством реализации прав и свобод человека. Поэтому защита персональных данных и цифровых прав граждан фактически формирует новое измерение прав человека", — отметил Ерлан Карин.
Он подчеркнул, что включение подобных норм свидетельствует о долгосрочном и перспективном характере предлагаемых конституционных изменений.
"Закрепляя гарантии защиты прав в цифровом пространстве, мы закладываем фундамент Конституции, ориентированной на будущее. В этом смысле новая Конституция Казахстана может со временем стать примером и ориентиром для других государств", — заявил он.
Как отметил Ерлан Карин, такой подход отражает стремление адаптировать Основной закон к технологическим изменениям, одновременно усиливая конституционные гарантии прав и свобод граждан.
