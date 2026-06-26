Ерлан Карин: новая общественная этика – основа внутренней политики страны

Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина "Наша идеология – Конституция", в которой он рассказал о приоритетах внутренней политики страны.

По его словам, одной из важнейших задач государства сегодня является формирование новой общественной этики, основанной на культуре поведения, взаимном уважении и ответственности.

Как подчеркнул Карин, сегодня в казахстанском обществе отсутствуют политические противоречия, способные расколоть страну.

"Сегодня в казахстанском обществе нет политических противоречий, которые могли бы расколоть страну. По ключевым вопросам общественной повестки сформировался определенный консенсус. Более того, большинство граждан поддерживает проводимые Президентом реформы. Согласно последнему исследованию, проведенному Казахстанским институтом стратегических исследований, 84% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Это свидетельствует о преобладании в обществе оптимистичных настроений", – написал Государственный советник.

По словам Карина, несмотря на это, отдельные ситуации продолжают вызывать широкий общественный резонанс. Государственный советник считает, что большинство подобных конфликтов возникает не из-за политических разногласий.

"Однако если внимательно разобраться в причинах большинства подобных инцидентов, становится очевидно, что их источником зачастую являются элементарная невоспитанность, грубость и отсутствие культуры поведения отдельных людей. Причиной конфликтов становится несоблюдение простых норм этики, отсутствие взаимного уважения. Иногда к подобным ситуациям приводит и недостаток образования", – отметил он.

По словам Карина, именно поэтому современная идеологическая работа должна быть сосредоточена на формировании культуры поведения.

"Тем не менее недопустимо, чтобы из-за бескультурья отдельных людей страдало все общество. Поэтому сегодня идеологическая работа должна быть направлена прежде всего на борьбу с невежеством, безграмотностью и отсутствием культуры поведения", – написал Государственный советник.

Карин подчеркнул, что государству необходимо воспитывать в обществе созидательные ценности.

"Напротив, необходимо воспитывать в обществе культуру, трудолюбие, стремление к знаниям и науке, чувство ответственности и созидательный патриотизм. Воспитанный человек не станет мусорить, угрожать окружающим или проявлять агрессию. Невозможно воспитать настоящий патриотизм у человека, который не усвоил элементарных нравственных ценностей. Прежде всего необходимо формировать честного, порядочного и нравственного гражданина. Патриотизм становится естественным продолжением этих качеств", – говорится в статье.

Подводя итог, Государственный советник отметил, что принцип ответственного и созидательного патриотизма закреплен непосредственно в новой Конституции.