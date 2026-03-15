Государственный советник Ерлан Карин принял участие в референдуме и проголосовал на одном из избирательных участков, передает BAQ.kz.

«Сегодняшний референдум подводит итоги более полугодовых общественных дискуссий по конституционной реформе. В течение 189 дней в обсуждении приняли участие тысячи граждан, экспертов и общественников. Весь этот период мы видели общественную активность, широкую вовлеченность граждан. По сути этот референдум предопределяет будущее Казахстана. Сегодня граждане принимают решение – какое общество мы будем строить, на основе каких ценностей и принципов будет развиваться наша страна», – сказал Ерлан Карин.

Он напомнил, что это уже третий референдум за последние четыре года. По его словам, принцип Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что важные и ключевые решения должны приниматься на референдуме, то есть с учетом мнения граждан, стал уже нормой и устоявшейся практикой политической жизни.

Также государственный советник отметил, что в последние годы Казахстан демонстрирует открытый диалог между государством и обществом. По его словам, страна показывает высокую динамику политической жизни и стремление к прогрессу.