Ерлан Карин открыл XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Когда политический диалог оказывается затруднен, духовная дипломатия может помочь сохранить каналы общения и восстановить доверие. Об этом заявил вице-президент Республики Казахстан Ерлан Карин на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Приветствуя участников заседания, Карин отметил вклад представителей мировых и традиционных религий в развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Он также остановился на преобразованиях, происходящих в Казахстане. По его словам, в новой Конституции особое место занимают права и свободы человека, его достоинство, а также принципы светского государства, свободы совести и недопустимости дискриминации. Единство, согласие, межэтнический и межконфессиональный мир закреплены в числе конституционных ценностей.

Отдельно вице-президент затронул международную ситуацию и роль религиозных лидеров в укреплении мира.

«Сегодня социальное неравенство углубляется, а кризис доверия становится системным вызовом. В этой ситуации особую роль может сыграть духовная дипломатия. Она не заменяет политические переговоры, но дополняет их и сохраняет каналы коммуникации там, где дипломатический диалог затруднен. Она помогает восстанавливать доверие и напоминает о ценности каждой человеческой жизни. Именно поэтому в 2022 году на VII Съезде Президент Касым-Жомарт Токаев призвал создать новое глобальное движение за мир», – сказал Ерлан Карин.

Карин подчеркнул, что религиозные лидеры способны стать моральной опорой такого движения и выступить с объединяющим, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений.

Он также напомнил об Астанинской декларации мира. Документ отражает общую позицию участников по вопросам мира и безопасности, противодействия экстремизму, защиты религиозных прав, роли молодежи и женщин, экологии и этического подхода к новым технологиям.

«Своеобразные заповеди для алгоритмов»

Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение Этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере. В его основу заложены принципы уважения человеческого достоинства, недопустимости дискриминации и сохранения контроля человека над решениями, имеющими особое значение.

«Это своеобразные заповеди для алгоритмов, основанные на уважении человеческого достоинства, недопустимости дискриминации и сохранении человеческого контроля над решениями, имеющими особое значение. Этический кодекс является практическим продолжением этой инициативы. Он призван стать содержательной основой для взаимодействия между религиозными лидерами, учеными, инженерами и технологическими компаниями», – отметил Карин.

Второй документ, вынесенный на рассмотрение участников заседания, посвящен роли религий в борьбе с изменением климата. Оба проекта были инициированы Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Отдельным пунктом повестки стала презентация проекта Хартии прав неизлечимо больного ребенка. Документ разработан в рамках сотрудничества Казахстана и Святого Престола при участии медицинских экспертов.

Хартия призвана объединить усилия государств, религиозных организаций и медицинского сообщества для защиты достоинства и прав детей, нуждающихся в особой помощи.

XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит 7 октября во Дворце мира и согласия в Астане. В нем принимают участие представители мировых и традиционных религий, международных организаций, государственные и общественные деятели, теологи и эксперты из 20 стран.