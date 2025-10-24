Государственный советник Ерлан Карин отметил: "Глава государства Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий", передает BAQ.KZ.

2025 год объявлен Президентом Годом рабочих профессий. В систему государственных наград добавлены девять новых почетных званий: для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей. В стране отмечаются 63 профессиональных праздника, особое значение придается Дню труда.

"Каждый год государственными наградами отмечаются граждане, которые своим трудом вносят личный вклад в развитие страны", — подчеркнул Карин.

Накануне Дня Республики Президент подписал указ о награждении государственными наградами более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий и свыше 200 ученых, педагогов, медиков. Наивысшей госнаградой, званием "Қазақстанның Еңбек ері", удостоены механизатор М.Каражуманов и шахтер С.Чернобай, которые имеют многолетний стаж работы и являются представителями выдающихся трудовых династий.

Политика Президента Токаева направлена на признание и поддержку трудового потенциала нации, повышение престижа профессий, обеспечивающих жизненно важные отрасли, и укрепление уважения к труду каждого гражданина.