Ерлан Карин получил новую должность в Администрации Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина первым заместителем Руководителя Администрации Президента Казахстана.

"Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Он освобожден от ранее занимаемой должности Государственного Советника Республики Казахстан.

Биография Ерлана Карина

Родился в 1976 году в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области.

В 1996 году окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности «история и география», с присвоением квалификации «учитель истории и географии».

В 1999 году окончил аспирантуру факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Кандидат политических наук.

С 1996 г. – учитель истории и географии средней школы №33 города Актобе.

С марта 1998 г. – сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.

С июля 2000 г. – директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

С 2002 г. – внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.

С 2003 г. – первый заместитель председателя Республиканской партии «Асар», генеральный директор Международного института современной политики.

С июня 2004 г. – руководитель Центра антитеррористических программ.

С мая 2006 г. – советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С февраля 2008 г. – заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2008 г. – секретарь партии «Нур Отан» по стратегическому развитию.

С декабря 2013 г. – приглашённый профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

С октября 2014 г. – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С февраля 2017 г. – председатель правления АО «РТРК «Казахстан».

С апреля 2019 по июль 2020 гг. – советник Президента Республики Казахстан.

С июля 2020 г. – помощник Президента Республики Казахстан.

5 января 2022 года Указом Президента назначен Государственным секретарем Республики Казахстан.

14 июня 2022 года Указом Президента назначен Государственным советником Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Достық» II степени (2019), «Барыс» II степени (2022), «Дружба» (Республика Узбекистан, 2024); Благодарностью Президента РК (2020, 2021), Почетной грамотой Президента РК (2021); нагрудным знаком АДГС «Үздік мемлекеттік қызметші» (2022); медалью Комитета национальной безопасности РК «За вклад в обеспечение национальной безопасности» (2019).

Автор книг: «Солдаты Халифата: мифы и реальность» (2014), «Между ИГИЛ и Аль-Каидой: Центральноазиатские боевики в сирийской войне» (2017), в соавторстве с Джейкобом Зенном, «Балбалтас. От Орхона до Каспия» (2013), «Сводный каталог картографических материалов по истории Казахстана XVII - начало XX вв.» (2023), в соавторстве с Галиной Ксенжик.