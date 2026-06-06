Ерлан Карин поручил изучить передовые международные практики в сфере ИИ

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось ежегодное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие представители профильных ведомств, руководители комитетов и других экспертных сообществ ЮНЕСКО в Казахстане, были обсуждены приоритеты и планы развития взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Ерлан Карин акцентировал внимание на важности исполнения поручений Главы государства, который уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с ЮНЕСКО.

На заседании поставлены задачи по изучению передовых международных практик в сфере искусственного интеллекта и продвижению глобальной водной повестки. Кроме того, отмечен содержательный вклад ЮНЕСКО и ИСЕСКО в прошедшие мероприятия в Астане – Региональный экологический саммит и Международный симпозиум по Золотой Орде под эгидой ЮНЕСКО.

Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям, включая празднование 100-летних юбилеев оперного певца Ермека Серкебаева и режиссера Абдоллы Карсакбаева в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также участие казахстанской делегации в 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане, где будет рассматриваться казахстанская номинация «Подземные мечети Мангыстау».