Вице-президент Ерлан Карин провёл совещание, посвящённое дальнейшему развитию Съезда лидеров мировых и традиционных религий и международному культурному сотрудничеству. Одной из главных тем стала реализация Астанинской декларации мира 2025 года.

Участники также обсудили продвижение документов, принятых на XXIV заседании Секретариата. Среди них — Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере, документ о роли религий в борьбе с изменением климата и Хартия прав ребёнка с неизлечимым заболеванием.

Карин подчеркнул, что для укрепления международных позиций Съезда необходимо активнее работать в период между форумами. В частности, речь шла о выполнении принятых решений и привлечении зарубежных партнёров к продвижению инициатив. Отдельное внимание уделили подготовке к юбилейному XXV заседанию Секретариата и IX Съезду, а также совершенствованию деятельности Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

В повестку вошли и вопросы культурного сотрудничества. В частности, участники обсудили подготовку мероприятий в рамках программы ИСЕСКО «Туркестан – культурная столица исламского мира 2027 года», создание Центра тюркской цивилизации, а также вопросы, связанные с мавзолеем султана Бейбарса и Центром Аль-Фараби в Дамаске. По итогам совещания Ерлан Карин дал поручения по реализации решений Съезда, подготовке предстоящих мероприятий и усилению взаимодействия между государственными органами.