Более 100 актов Президента привели в соответствие с новой Конституцией – Карин
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Первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал подписание указа о приведении президентских актов в соответствие с новой Конституцией. По его словам, документ отражает переход к практической реализации конституционной реформы, передает BAQ.KZ.
В своем Telegram-канале Ерлан Карин отметил, что указ предусматривает внесение изменений более чем в 100 нормативных актов Президента для их приведения в соответствие с положениями Основного закона.
По его словам, речь идет не только о техническом обновлении документов, но и о последовательной реализации конституционной реформы.
"Президент продолжает задавать высокий темп практической реализации Конституционной реформы – 2026", – написал Карин.
Он отметил, что часть изменений носит терминологический характер. В нормативные акты интегрированы новые конституционные понятия, такие как "Курултай", "всенародный референдум", "теңге" и другие.
Вместе с тем, как подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента, наиболее важными являются концептуальные изменения, отражающие новую конституционную модель развития государства.
Особое внимание, по словам Карина, заслуживают изменения, внесенные в указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан".
"Обновленная редакция закрепляет, что вступление в силу новой Конституции стало исторической вехой и ознаменовало переход к современной, более динамичной государственно-политической модели и служит прочным фундаментом для формирования новой общественной этики", – отметил он.
Карин подчеркнул, что в условиях системной модернизации страны внутренней политике отводится особая роль.
"Ее ключевой задачей становится продвижение, защита и практическое воплощение конституционных ценностей и принципов. Именно вокруг них будет выстраиваться дальнейшая работа государственных институтов, развитие общественного диалога и формирование созидательной, ответственной культуры поведения", – написал первый заместитель руководителя Администрации Президента.
По его мнению, принятые изменения закрепляют новые подходы к развитию государственных институтов и дальнейшей реализации конституционных реформ в Казахстане.
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