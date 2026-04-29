Ерлан Карин провел республиканское совещание по межэтническому согласию

В ходе мероприятия, в котором приняли участие руководители подразделений Администрации Президента и представители центральных государственных органов, были рассмотрены актуальные вопросы в сфере межэтнических отношений.

Ерлан Карин уделил особое внимание практической реализации принципов и норм новой Конституции, а также выработке единых подходов к обеспечению общественного согласия.

По итогам совещания государственным органам даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий в деле укрепления единства и стабильности в обществе.