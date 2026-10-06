Ерлан Карин провел встречи с участниками Съезда лидеров мировых и традиционных религий
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Вице-Президент Казахстана Ерлан Карин провел ряд двусторонних встреч в рамках XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Стороны обсудили повестку заседания и дальнейшее сотрудничество в рамках Съезда.
На встрече с председателем Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде речь шла о развитии межрелигиозного диалога. Ерлан Карин отметил его многолетний вклад в работу Съезда.
Советник Верховного имама Аль-Азхара по международному сотрудничеству Абдулрахман Муса передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие и добрые пожелания Верховного имама. Стороны обсудили сотрудничество Казахстана с Аль-Азхаром в сфере религиозного образования, просвещения и межрелигиозного диалога.
С заместителем Генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом Абдуллой Аль-Заидом Ерлан Карин обсудил участие организации в Съезде и дальнейшую поддержку его инициатив.
Еще одна встреча прошла с заместителем Генерального секретаря Англиканского сообщества, епископом Джо Бейли Уэллс. Стороны выразили надежду на участие Архиепископа Кентерберийского Сары Малалли в IX Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в 2028 году.
Зарубежные участники встреч поздравили Казахстан с принятием новой Конституции.
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