Ерлан Карин провел встречи с участниками Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Вице-Президент Казахстана Ерлан Карин провел ряд двусторонних встреч в рамках XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Стороны обсудили повестку заседания и дальнейшее сотрудничество в рамках Съезда.

На встрече с председателем Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде речь шла о развитии межрелигиозного диалога. Ерлан Карин отметил его многолетний вклад в работу Съезда.

Советник Верховного имама Аль-Азхара по международному сотрудничеству Абдулрахман Муса передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие и добрые пожелания Верховного имама. Стороны обсудили сотрудничество Казахстана с Аль-Азхаром в сфере религиозного образования, просвещения и межрелигиозного диалога.

С заместителем Генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом Абдуллой Аль-Заидом Ерлан Карин обсудил участие организации в Съезде и дальнейшую поддержку его инициатив.

Еще одна встреча прошла с заместителем Генерального секретаря Англиканского сообщества, епископом Джо Бейли Уэллс. Стороны выразили надежду на участие Архиепископа Кентерберийского Сары Малалли в IX Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в 2028 году.

Зарубежные участники встреч поздравили Казахстан с принятием новой Конституции.