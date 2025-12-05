Ерлан Карин провёл совещание по вопросам детской безопасности
Участники обсудили ключевые проблемы и решения в сфере детской безопасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло очередное совещание, посвящённое вопросам обеспечения безопасности детей, профилактике и предотвращению правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В обсуждении приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев и Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева. Свои доклады представили заместители акимов Астаны, Алматы и ряда областей, обозначив ключевые проблемные зоны в сфере детской безопасности.
Ерлан Карин подчеркнул, что защита прав детей и обеспечение их безопасности остаются важнейшими направлениями внутренней политики и находятся под постоянным контролем Президента. Он отметил, что в стране сформированы законодательные и институциональные основы по защите детей, а в рамках программы "Дети Казахстана" рассматривается комплекс из более чем 100 мер, направленных на совершенствование механизмов безопасности.
По итогам совещания государственный советник поручил министерству просвещения разработать дальнейшие скоординированные подходы и продолжить координацию работы в этом направлении. Он также отметил, что подобные совещания с участием руководства регионов будут проводиться на регулярной основе.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- На трассах включили лазеры: Казахстан тестирует технологию, снижающую аварийность
- Землетрясение на территории Китая ощущалось в южных регионах Казахстана
- Сколько казахстанцы смогут снять из пенсионных накоплений в 2026 году?