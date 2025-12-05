Под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло очередное совещание, посвящённое вопросам обеспечения безопасности детей, профилактике и предотвращению правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В обсуждении приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев и Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева. Свои доклады представили заместители акимов Астаны, Алматы и ряда областей, обозначив ключевые проблемные зоны в сфере детской безопасности.

Ерлан Карин подчеркнул, что защита прав детей и обеспечение их безопасности остаются важнейшими направлениями внутренней политики и находятся под постоянным контролем Президента. Он отметил, что в стране сформированы законодательные и институциональные основы по защите детей, а в рамках программы "Дети Казахстана" рассматривается комплекс из более чем 100 мер, направленных на совершенствование механизмов безопасности.

По итогам совещания государственный советник поручил министерству просвещения разработать дальнейшие скоординированные подходы и продолжить координацию работы в этом направлении. Он также отметил, что подобные совещания с участием руководства регионов будут проводиться на регулярной основе.