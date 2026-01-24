Ерлан Карин рассказал о ключевых предложениях по модели будущего Курултая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин озвучил основные предложения Рабочей группы по реформированию парламентской системы и переходу к модели однопалатного Курултая, передаёт BAQ.KZ.
Одним из ключевых вопросов стал законодательный процесс. По итогам обсуждений предложено внедрить трёхчтенийную систему рассмотрения законопроектов. Первые два чтения будут посвящены содержанию документа, третье — юридической точности и корректности.
Также была поднята тема непрерывности законотворческой деятельности. Отсутствие второй палаты парламента, по словам Карина, не должно мешать работе. В случае временного отсутствия Парламента законодательные полномочия предлагается передавать Президенту.
Отдельное внимание уделено вопросу квот в Парламенте. Глава государства ранее подчеркнул, что "президентской квоты" не существует, а депутаты должны избираться на равных условиях без назначения "избранных лиц".
При этом партийные квоты для женщин, молодежи и людей с инвалидностью сохраняются, поскольку они относятся к механизмам партийного представительства.
Рабочая группа также рассмотрела порядок голосования в Курултае по вопросам, связанным с институтом Президента. Предлагается сохранить процедуры, закрепленные в статье 47 действующей Конституции, адаптировав их к новой модели. Это, по мнению экспертов, позволит сохранить систему сдержек и противовесов.
Кроме того, обсуждены полномочия Курултая в формировании ключевых государственных органов. Предложено, чтобы назначение членов Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии осуществлялось только с согласия Курултая.
По инициативе Президента также рассматривается передача полномочий по избранию всех судей Верховного суда депутатам высшего представительного органа. Это позволит укрепить роль Курултая как авторитетного института в системе государственной власти.
В рамках реформы были пересмотрены и полномочия Сената — часть из них предлагается передать Курултаю, а функции Мажилиса — перераспределить в пользу нового однопалатного парламента.
По словам Ерлана Карина, предложенная модель полностью соответствует концепции "Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство" и направлена на укрепление системы сдержек и противовесов, развитие национального парламентаризма и повышение эффективности государственного управления.
Самое читаемое
- Кому в Казахстане платят максимальную пенсию, а кто получает минимум
- Сколько реально будут получать казахстанские пенсионеры в 2026 году?
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Минэнерго опубликовало список сёл, которые газифицируют в 2026 году
- Эксперт из Кыргызстана высоко оценил курс Казахстана на усиление парламента