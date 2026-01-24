Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин озвучил основные предложения Рабочей группы по реформированию парламентской системы и переходу к модели однопалатного Курултая, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых вопросов стал законодательный процесс. По итогам обсуждений предложено внедрить трёхчтенийную систему рассмотрения законопроектов. Первые два чтения будут посвящены содержанию документа, третье — юридической точности и корректности.

Также была поднята тема непрерывности законотворческой деятельности. Отсутствие второй палаты парламента, по словам Карина, не должно мешать работе. В случае временного отсутствия Парламента законодательные полномочия предлагается передавать Президенту.

Отдельное внимание уделено вопросу квот в Парламенте. Глава государства ранее подчеркнул, что "президентской квоты" не существует, а депутаты должны избираться на равных условиях без назначения "избранных лиц".

При этом партийные квоты для женщин, молодежи и людей с инвалидностью сохраняются, поскольку они относятся к механизмам партийного представительства.

Рабочая группа также рассмотрела порядок голосования в Курултае по вопросам, связанным с институтом Президента. Предлагается сохранить процедуры, закрепленные в статье 47 действующей Конституции, адаптировав их к новой модели. Это, по мнению экспертов, позволит сохранить систему сдержек и противовесов.

Кроме того, обсуждены полномочия Курултая в формировании ключевых государственных органов. Предложено, чтобы назначение членов Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии осуществлялось только с согласия Курултая.

По инициативе Президента также рассматривается передача полномочий по избранию всех судей Верховного суда депутатам высшего представительного органа. Это позволит укрепить роль Курултая как авторитетного института в системе государственной власти.

В рамках реформы были пересмотрены и полномочия Сената — часть из них предлагается передать Курултаю, а функции Мажилиса — перераспределить в пользу нового однопалатного парламента.

По словам Ерлана Карина, предложенная модель полностью соответствует концепции "Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство" и направлена на укрепление системы сдержек и противовесов, развитие национального парламентаризма и повышение эффективности государственного управления.