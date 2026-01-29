Государственный советник Ерлан Карин на заседании Комиссии по конституционным реформам заявил, что одной из ключевых особенностей новой Конституции Казахстана является её чёткая и системная ориентация на права человека, передает BAQ.KZ.

По его словам, права и свободы человека закреплены не только в преамбуле и первой статье Основного закона, но и структурно выделены в отдельный второй раздел - "Основные права, свободы и обязанности".

"Права и свободы человека не просто декларированы, они обеспечены новыми правовыми механизмами и гарантиями. В подтверждение этого подхода - включение в текст Конституции отдельной статьи, посвящённой адвокатуре и адвокатской деятельности. Этот вопрос на протяжении длительного времени поднимался адвокатским сообществом. Теперь он получил прямое конституционное закрепление", — отметил государственный советник.

Отдельное внимание Ерлан Карин уделил поправкам, касающимся вопросов религии и светского характера государства. По его словам, обновление Конституции напрямую связано с изменениями в обществе и трансформацией общественного сознания.

"Государство меняется, меняется и общество. За последние годы формируются новые ценности и запросы, и новая Конституция призвана дать на них ответ. Стоит отметить, в новом тексте Основного закона чётко закрепляется принцип отделения религии от государства. Так, в статье 5 прямо указано, что религия отделена от государства, а в статье 30 вводится новая норма о светском характере системы образования", — заявил он.

Согласно проекту, система образования и воспитания в организациях и учреждениях Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных и религиозных учебных заведений.

По словам государственного советника, данные положения имеют принципиальное значение как с точки зрения содержания, так и с точки зрения смысловой направленности новой Конституции.