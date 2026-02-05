Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии по конституционной реформе Ерлан Карин заявил, что ключевые отличия новой Конституции заключаются не только в ее содержании, но и в качестве правовых формулировок, передает BAQ.KZ.

По его словам, в ходе общественного обсуждения нередко звучит мнение о том, что необходимости в принятии нового Основного закона нет, а действующую Конституцию 1995 года можно сохранить. Однако, как отметил Карин, именно анализ текста нынешней Конституции показывает, что многие ее нормы сформулированы нечетко и допускают неоднозначное толкование.

– В пункте 1 статьи 13 говорится: каждый имеет право быть признанным субъектом права и вправе защищать свои свободы и права всеми способами, не противоречащими закону, включая необходимую оборону. Что из этого можно понять? Даже если я зачитаю эту статью не один, а несколько раз, ни читающий, ни слушающий ничего не поймёт. Потому что при подготовке действующего в то время Основного закона были допущены ряд грубых ошибок, — отметил Ерлан Карин.

Он подчеркнул, что подобные неустойчивые и трудные для восприятия формулировки встречаются во многих статьях действующей Конституции, что и стало одной из причин подготовки нового документа.