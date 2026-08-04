Ерлан Карин высказался о проповеди на тое

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин прокомментировал распространившееся в соцсетях видео с мужчиной, который вышел произнести пожелание на тое, но начал читать проповедь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Карин заявил, что унижение женщин и негативные высказывания в адрес певцов и музыкального искусства чужды казахстанскому обществу и не соответствуют национальному мировоззрению.

Я увидел в сети видео мужчины, который вышел на тое сказать пожелание, но вместо этого произнес неуместную проповедь. Его унизительные высказывания в адрес женщин, негативное отношение к певцам и музыкальному искусству совершенно чужды нашим ценностям и не соответствуют национальным представлениям. Казахстан является светским государством. Наш главный ориентир состоит в Конституции. На первом месте должны стоять законы нашей страны, а не религиозные ограничения, - сказал Ерлан Карин.

По его словам, противопоставление искусства и культуры религии является перегибом. Публичное унижение людей и намеренное навязывание личных взглядов он назвал недопустимыми.