Ерлан Карин высказался о проповеди на тое
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Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин прокомментировал распространившееся в соцсетях видео с мужчиной, который вышел произнести пожелание на тое, но начал читать проповедь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Карин заявил, что унижение женщин и негативные высказывания в адрес певцов и музыкального искусства чужды казахстанскому обществу и не соответствуют национальному мировоззрению.
Я увидел в сети видео мужчины, который вышел на тое сказать пожелание, но вместо этого произнес неуместную проповедь. Его унизительные высказывания в адрес женщин, негативное отношение к певцам и музыкальному искусству совершенно чужды нашим ценностям и не соответствуют национальным представлениям. Казахстан является светским государством. Наш главный ориентир состоит в Конституции. На первом месте должны стоять законы нашей страны, а не религиозные ограничения, - сказал Ерлан Карин.
По его словам, противопоставление искусства и культуры религии является перегибом. Публичное унижение людей и намеренное навязывание личных взглядов он назвал недопустимыми.
Противопоставлять искусство и культуру религии тоже является перегибом. Наша страна выбрала другой путь. Она отдает приоритет образованию и науке, искусству и культуре. Публично унижать людей и намеренно навязывать им свое мнение недопустимо. Мы высоко ценим взаимное уважение и культуру. Поэтому в стране придают особое значение формированию новой общественной этики. Подобным действиям, которые противоречат национальной самобытности и государственным принципам, необходимо противостоять всем обществом, - отметил он.
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