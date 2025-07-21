Государственный советник Ерлан Карин в интервью депутату Мажилиса Нартаю Аралбайулы прокомментировал закон о запрете ношения одежды, закрывающей лицо в общественных местах. По его словам, инициатива имеет под собой правовые и социальные основания и направлена на защиту безопасности граждан. Об этом сообщает BAQ.KZ.

Карин подчеркнул, что в последние годы в религиозной и других сферах возникло немало вопросов, связанных с чрезмерной свободой действий отдельных групп.

"В стране гарантирована свобода вероисповедания, и это не подлежит сомнению. Однако в отношении радикальных взглядов и действий необходимо устанавливать чёткие ограничения. Государство не может оставаться безучастным в подобных ситуациях", — отметил он.

Одним из ключевых решений, принятых Парламентом в первой половине 2025 года, Карин назвал норму о запрете закрытия лица в общественных местах. По его словам, это мера носит прежде всего профилактический и защитный характер.

"Этот запрет касается не только религиозной одежды. В целом, в общественной среде ограничивается возможность скрывать лицо. Главная цель — обеспечение безопасности и порядка", — заявил государственный советник.

Карин также обратил внимание на необходимость формирования общественного сознания и информационной грамотности. Он отметил, что усилия государства должны дополняться ответственным отношением со стороны граждан.

"Это не вопрос религии, а вопрос общественной культуры и безопасности. Для противодействия чуждым и радикальным идеологиям недостаточно только юридических ограничений. Необходим также так называемый информационный иммунитет", — пояснил он.

По его словам, каждый гражданин должен уметь критически воспринимать информацию, доверять только проверенным источникам и понимать возможные риски от недостоверных или деструктивных материалов.

"Сегодня у всех в руках смартфоны, и потребление информации становится практически бесконтрольным. Особенно важно, чтобы родители следили за тем, какой контент получают дети. В условиях открытого информационного пространства общество само должно выстраивать защитные механизмы", — отметил Карин.

Он подчеркнул, что борьба с деструктивной идеологией возможна лишь при сочетании правовых мер и сознательного отношения к информации в обществе.

"Государство и общество должны работать параллельно. Пока с одной стороны принимаются законодательные меры, с другой — необходимо развивать ценности, культуру и информационную осведомлённость", — резюмировал Ерлан Карин.

Также в интервью Ерлан Карин, прокомментировал критику в адрес Казахстана со стороны различных активистов за рубежом.