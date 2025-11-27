В Казахстане усиливаются дискуссии вокруг явления "культуры отмены", которое нередко маскируется под гражданскую активность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazpravda.kz.

Об этом написал государственный советник Ерлан Карин в статье "Политика здравого смысла", комментируя недавно утверждённые основы внутренней политики страны.

5 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ, определяющий ключевые принципы, ценности и направления внутренней политики Казахстана. Документ стал первым системным актом, формирующим идеологическую и организационную рамку для государственных институтов. Его принятие ранее обсуждали участники Национального курултая и эксперты, которые подчеркивали необходимость систематизации государственной идеологии.

До настоящего времени принципы внутренней политики отражались в различных программных документах фрагментарно. Новый Указ впервые закрепляет понятие внутренней политики, её цели и приоритеты. Он также служит ориентиром для нового поколения управленцев, формирующихся благодаря реформам и кадровому обновлению последних лет.

Работа над документом продолжалась более полугода при участии экспертов, членов курултая и научного сообщества. Итогом стала комплексная систематизация государственных принципов, ценностей и направлений развития. После публикации документ получил широкую общественную поддержку, хотя отдельные критики выразили ожидание появления "новой идеологии". Карин отметил, что задача документа заключалась не в формулировании сверхцелей, а в закреплении универсальных ценностей, разделяемых большинством граждан.

Новый подход отличается отсутствием дорогостоящих PR-кампаний и специальных проектов. Документ выступает концептуальной основой для системного управления внутренней политикой, включая вопросы наград, школьного воспитания, продвижения трудолюбия, знаний и созидания. В стране фиксируется снижение уровня преступности, расширяется работа проектов "Таза Қазақстан" и "Адал азамат", внедряются стандарты школьного оформления и формируются новые модели воспитания подростков.

Особое внимание уделено укреплению общенациональных ценностей и борьбе с навязыванием обществу чуждых моделей поведения. Карин подчеркнул важность традиционных праздников, символов и форматов, способствующих сплочению граждан. Рассматривается возможность расширения подобных инициатив.

Отдельным блоком в статье выделена проблема цифровой среды. Государственный советник отметил стремительное распространение дезинформации, усиление манипуляций и деятельность "инфорэкета" — когда отдельные блогеры используют информационное влияние для вымогательства. Государство намерено противодействовать таким практикам и формировать цифровую этику, основанную на ответственности и здравомыслии.

Карин также выразил обеспокоенность растущей "культурой отмены", превращающейся из инструмента общественного контроля в средство давления, травли и манипуляции эмоциями. По его словам, подобные явления требуют системной реакции, включая возможные законодательные меры.

Завершая статью, он подчеркнул, что современная государственная политика строится на системности, практическом результате и стратегических интересах. Казахстан сосредоточен на модернизации инфраструктуры, социальной сферы, развитии гражданского общества и укреплении институциональных основ государства. Всё это, по словам Карина, и составляет "политику здравого смысла", ориентированную на реальные потребности людей и устойчивое развитие страны.