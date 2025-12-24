Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года рабочих профессий. В форуме также участвовали заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек.

Выступая на мероприятии, Ерлан Карин отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно проводит политику по продвижению культа труда и повышению статуса рабочих профессий.

"В каждом ключевом выступлении Главы государства звучит мысль о необходимости формирования в обществе культа труда, уважения к профессиональному мастерству, к честной и ответственной работе. Все это в совокупности формирует принципы и ценности Справедливого Казахстана – прогрессивного общества ответственных и трудолюбивых граждан, вносящих весомый вклад в развитие страны", – отметил Госсоветник.

Он подчеркнул, что уважение к труду, преемственность поколений и поддержка работающей молодежи остаются среди приоритетов государственной политики.

"Самое главное – все проводимые реформы имеют еще один ключевой смысл – они ориентированы на будущее поколение. Чтобы молодёжь видела, что в Казахстане можно добиться успеха честным трудом – через профессию, знания и мастерство. Что важен любой добросовестный труд. Трудолюбивый профессионал своего дела будет востребован всегда и везде", – сказал Ерлан Карин.

В ходе форума состоялась церемония вручения государственных наград лучшим представителям рабочих профессий. Также были отмечены победители республиканского конкурса "Еңбек жолы" по трем номинациям, а в рамках мероприятия чествовали победителей конкурса "Ерлік пен еңбек дастаны" и участников проекта "Жұмысшы жастар аманаты", направленного на поддержку и развитие потенциала рабочей молодежи.

Участники торжественного мероприятия отметили, что принимаемые государством меры способствовали укреплению роли человека труда в современном обществе и придали дополнительный импульс популяризации рабочих специальностей. Подведение итогов Года рабочих профессий стало подтверждением уважения к профессионализму и ответственности людей, чьим ежедневным трудом обеспечивается развитие Казахстана.