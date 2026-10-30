Ерлан Кошанов обсудил с общественностью Акмолинской области реализацию приоритетов Послания Президента

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область встретился с представителями общественности, трудовых коллективов, научно-экспертного сообщества и этнокультурных объединений. Главной темой встреч стали ключевые положения Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также конкретные шаги по их реализации на региональном уровне.

Послание Президента определяет стратегические ориентиры развития страны на новом историческом этапе. В числе приоритетов — укрепление экономического потенциала, технологическая модернизация, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Достижение этих целей требует скоординированной работы государственных органов, бизнеса и общества, а также активного участия регионов.

Выступая перед участниками встречи, Ерлан Кошанов отметил, что фундамент для дальнейших преобразований был заложен масштабными реформами последних семи лет. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются политические и экономические изменения, обновляется социальная инфраструктура.

За этот период построены тысячи школ, детских садов и медицинских учреждений. На социальную сферу в общей сложности направлено 88 трлн тенге. Создано 3,6 млн рабочих мест, а численность занятых в малом и среднем бизнесе увеличилась с 3,3 до 4,5 млн человек.

Среди значимых экономических результатов Председатель Халық Кеңесі выделил рост ВВП на душу населения с 9,8 тыс. до 15 тыс. долларов за семь лет. Это увеличение более чем на 50 процентов, что позволило Казахстану сохранить ведущие позиции среди стран Центральной Азии по данному показателю.

При этом реформы реализовывались на фоне серьезных внешних вызовов — пандемии, нестабильности мировой экономики и усиления геополитической напряженности. Несмотря на сложную международную обстановку, Казахстан продолжил курс преобразований. По словам Ерлана Кошанова, проводимые изменения получили общественную поддержку и международное признание. В частности, в одном из международных рейтингов влиятельности государств Казахстан занял 34-е место среди 100 стран.

Позитивные изменения отражаются и на развитии Акмолинской области. Регион укрепляет промышленный потенциал, развивает возобновляемую энергетику, привлекает инвестиции и вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Одним из примеров внедрения современных решений стала цифровая система безопасности Digital Aqmola. Ее запуск сопровождался почти двукратным снижением уровня преступности. Также были отмечены новые социальные объекты — спортивная школа в селе Зеренда и комплекс Kokshe Arena в Кокшетау, построенные за счет возвращенных государством незаконно выведенных средств.

Говоря о дальнейших направлениях развития, Ерлан Кошанов подчеркнул, что экономический рост должен сопровождаться политической модернизацией и обновлением общественных отношений. В этом контексте он отметил значение принятия Новой Конституции как очередного этапа последовательных преобразований.

По его словам, устойчивое развитие государства невозможно без таких основополагающих ценностей, как знания, добросовестный труд, честность и общественная ответственность. Именно с ними связаны продвигаемые Главой государства принципы «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан». Их последовательное внедрение в повседневную жизнь должно стать важной составляющей дальнейшего развития страны.

Отдельное внимание на встречах уделили стратегическим инициативам, обозначенным в Послании Президента. Среди них — реализация крупных национальных проектов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и укрепление энергетической независимости Казахстана.

В частности, проект «Народная стройка» и другие масштабные инфраструктурные инициативы призваны стать дополнительными драйверами экономического роста. Их реализация будет способствовать развитию смежных отраслей, увеличению спроса на строительные материалы, оборудование и транспортные услуги, а также созданию новых возможностей для малого и среднего бизнеса.

Еще одним важным направлением обозначено формирование народной цифровой экономики. Как подчеркнул Ерлан Кошанов, цифровизация должна быть направлена не только на внедрение современных технологий, но и на расширение возможностей каждого гражданина.

Развитие цифровых платформ позволит жителям сельских населенных пунктов выходить на новые рынки, находить клиентов в других регионах, а молодежи — получать образование, работать и реализовывать профессиональный потенциал дистанционно. Таким образом, цифровая трансформация должна способствовать созданию равных возможностей независимо от места проживания.

В центре внимания остается и социальная повестка. Ерлан Кошанов подчеркнул, что конечной целью всех преобразований является повышение благосостояния граждан и улучшение качества их жизни.

В числе предусмотренных мер — повышение с 1 января 2027 года заработной платы специалистов первичной медико-санитарной помощи до 40 процентов. Также планируется увеличить минимальную заработную плату с 85 до 110 тыс. тенге. Ожидается, что эта мера затронет доходы почти 1,8 млн граждан. Еще одним приоритетом остается развитие инклюзивного образования и создание необходимых условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Вместе с тем участники встреч отметили, что эффективность реформ во многом зависит от открытого диалога с населением и учета запросов граждан. Именно поэтому Қазақстан Халық Кеңесі, начавший работу месяц назад, одним из первых направлений своей деятельности определил взаимодействие с регионами.

В рамках рабочей поездки Ерлан Кошанов совместно с членами Халық Кеңесі, в том числе Верой Ким, Нұртөре Жүсіпом и Аленой Мальковой-Солоповой, провел встречи с работниками лесного хозяйства, студентами, профессорско-преподавательским составом Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, а также представителями этнокультурных объединений Акмолинской области.

Участники обсуждений поделились мнениями о приоритетах Послания, обозначили актуальные проблемы и внесли предложения по реализации президентских инициатив с учетом особенностей региона.

Кроме того, члены Халық Кеңесі ознакомились с деятельностью центра Digital Aqmola, школы-гимназии № 20, построенной в рамках проекта «Комфортная школа», и Центра активного долголетия. Посещение этих объектов позволило на практике оценить ход реализации социальных и цифровых проектов, а также обсудить дальнейшие потребности жителей области.

Подводя итоги поездки, Ерлан Кошанов подчеркнул, что все поступившие предложения и обращения будут систематизированы и приняты в работу. Он отметил, что прямой диалог с населением и постоянная обратная связь с регионами останутся важными направлениями деятельности Халық Кеңесі.

Таким образом, региональные встречи становятся площадкой для обсуждения общенациональных задач, обмена мнениями и выработки практических предложений, направленных на реализацию приоритетов Послания Главы государства.