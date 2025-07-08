В Восточно-Казахстанской области состоялся республиканский молодежный лагерь "Жастар Рухы", который собрал около 500 делегатов со всех регионов страны. Участие в диалоговой площадке "Бір толқында" принял спикер Мажилиса и председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов. На мероприятии также присутствовали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день молодежное крыло "Жастар Рухы", объединяя в своих рядах порядка 100 тысяч человек, является крупнейшей молодежной организацией страны. Четвёртый год подряд республиканский лагерь остаётся единственной постоянно действующей молодежной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы поддержки молодых граждан.

Как отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов, особый импульс в работе "Жастар Рухы" в своё время дал лично Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент обозначил три главных приоритета для молодежи: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Именно они определяют качество нового поколения.

"Патриотизм — это честная служба своему народу, знание своей истории, уважение к языку и, главное, готовность помочь Родине в решающий момент. И это не просто лозунги. Самое главное — быть верным своему Отечеству, заботиться о семье и уметь ставить интересы государства выше всего. Все инициативы Президента пронизаны именно такими простыми, но важными ценностями. Верховенство закона и порядка, концепция „Адал азамат“, общенациональное движение „Таза Қазақстан“ — всё это основа построения Справедливого Казахстана", — сказал он.

Председатель партии "AMANAT" напомнил, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это решение призвано поддержать тех, кто честно трудится во благо общества. В этом году молодежный лагерь собрал порядка 200 молодых людей — представителей рабочих специальностей: инженеров, шахтёров, металлургов — словом, тех, кто ежедневно своим трудом двигает экономику вперёд.

"Адал азамат" всегда пользуется уважением, а честный труд всегда ценится. Рабочая молодежь не должна выпадать из нашего поля зрения. Мы должны постоянно поддерживать её, уделять ей особое внимание. Поэтому партия "AMANAT" совместно с Правительством запускает новый проект — "Жұмысшы жастар аманаты". Его цель — содействовать решению социальных вопросов рабочей молодежи, включая жилищную поддержку и развитие кадрового потенциала", — отметил он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что именно среди рабочей молодежи необходимо искать талантливых лидеров, включать их в кадровый резерв партии, помогать им расти на государственной службе, выдвигать в депутатский корпус и на руководящие должности в различных сферах. Один из успешных примеров — нынешний аким города Сатпаев Мурат Бурибаев, ранее работавший на обогатительной фабрике. Он, как никто другой, понимает нужды трудового человека, и этот опыт помогает ему в государственной службе.

Говоря о вызовах современности, Ерлан Кошанов обратил особое внимание на развитие искусственного интеллекта и цифровизации. По его словам, под руководством Главы государства создаётся Международный консультативный совет по искусственному интеллекту. Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект об искусственном интеллекте, продолжается разработка Цифрового кодекса. Уже в сентябре на площадке Мажилиса пройдут парламентские слушания по вопросам ИИ, где сможет принять участие и молодежь. Председатель партии также предложил рассмотреть возможность введения отдельной квоты на гранты для научной деятельности — исключительно для молодых учёных.

Спикер Мажилиса особо отметил, что активисты "Жастар Рухы" никогда не оставались в стороне от обсуждения самых злободневных тем. К примеру, на заседании лагеря в прошлом году в Туркестанской области прозвучало много предложений по решению проблем лудомании, наркомании, закредитованности, безработицы и других. В результате, по инициативе партии "AMANAT", все они нашли отражение на уровне законодательства и сегодня системно решаются на государственном уровне. Это — наглядный пример эффективности молодежных дискуссий.

Таким образом, предложения активистов "Жастар Рухы" становятся катализатором перемен и двигателем прогресса. Именно рухтастар первыми подхватили инициативу Главы государства "Таза Қазақстан", которая во многом благодаря их усилиям из экологической акции превратилась в общенациональное движение, формирующее новое "зелёное" мышление. Молодые партийцы первыми приходят на помощь во время сложных ситуаций и стихийных бедствий, демонстрируя настоящий пример гражданской ответственности.

Дискуссия по вопросу строительства АЭС также получила хорошую поддержку на площадке молодежного лагеря в прошлом году. В результате широкой информационной кампании большинство граждан поддержали прогрессивную инициативу Президента. И самое главное, что именно молодежные лидеры помогли преодолеть все фобии вокруг атомной энергетики у широких слоев общества.

В ходе заседания также выступили некоторые делегаты. Так, председатель молодежного совета АО "Алюминий Казахстана" Дамир Баймагамбетов рассказал об имеющихся мерах поддержки молодежи на их предприятии. Молодым специалистам предоставляется бесплатное арендное жильё сроком до восьми лет с возможностью выкупа на льготных условиях. Данную практику партия "AMANAT" намерена продвигать и на других производственных предприятиях.

Гидрометаллург из Риддера Ольга Ушакова предложила развивать профориентационную работу в школах, чтобы зажечь в подростках интерес к рабочим специальностям.

В целом, в работе лагеря принимают участие молодежные лидеры со всех уголков Казахстана, государственные и общественные деятели, депутаты Мажилиса от партии "AMANAT". В период с 7 по 10 июля молодежных делегатов ожидают интенсивные семинары и тренинги, оживленные дискуссии по самым актуальным темам, обмен опытом. Кроме того, они примут участие в этнофестивале "Алтай-2025".