Ерлан Кошанов презентовал конституционные реформы Казахстана в ОДКБ

Делегация Парламента Казахстана во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Выступая перед участниками заседания, Ерлан Кошанов поздравил коллег с 20-летием Организации и подчеркнул значимость Парламентской Ассамблеи в системе коллективной безопасности. По его словам, за два десятилетия ПА ОДКБ стала эффективной площадкой для развития межпарламентского взаимодействия между государствами-членами.

В ходе выступления Ерлан Кошанов ознакомил участников заседания с ключевыми положениями обновлённой Конституции Казахстана, получившей поддержку большинства граждан на республиканском референдуме.

– С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Токаев инициировал важные политические реформы. Их логическим итогом стала новая Конституция. Высшей целью в ней, по инициативе Главы государства, закрепляется построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Новым, более глубоким содержанием наполняется принцип человекоцентричности. Человек, его права и свободы становятся главной ценностью государства. Конституция закрепляет баланс – сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Мы переходим от двухпалатного к однопалатному Парламенту. Он получил название Курултай и будет избираться только по партийным спискам, – сообщил Спикер Мажилиса.

Кроме того, участникам заседания была представлена информация о создании новых государственных институтов, включая должность вице-президента и Халық Кенесі. Было отмечено, что президентская форма правления закреплена в Конституции как основа обеспечения стабильности, последовательности и согласованной работы всех ветвей власти.

Говоря о деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Ерлан Кошанов подчеркнул высокий уровень координации между парламентариями стран-участниц. По его словам, ведётся системная работа по сближению и гармонизации национальных законодательств.

Он отметил, что спектр модельных законов, принимаемых Ассамблеей, охватывает широкий круг направлений, от вопросов коллективной безопасности до борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

В рамках заседания делегаты также обсудили реализацию решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, меры противодействия современным вызовам и угрозам, а также программу деятельности ПА ОДКБ на 2026–2030 годы, направленную на дальнейшее сближение и гармонизацию законодательства государств-членов.

Фото Т.Таныбаева.