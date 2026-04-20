Ерлан Кошанов презентовал конституционные реформы Казахстана в ОДКБ
Состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Делегация Парламента Казахстана во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Выступая перед участниками заседания, Ерлан Кошанов поздравил коллег с 20-летием Организации и подчеркнул значимость Парламентской Ассамблеи в системе коллективной безопасности. По его словам, за два десятилетия ПА ОДКБ стала эффективной площадкой для развития межпарламентского взаимодействия между государствами-членами.
В ходе выступления Ерлан Кошанов ознакомил участников заседания с ключевыми положениями обновлённой Конституции Казахстана, получившей поддержку большинства граждан на республиканском референдуме.
– С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Токаев инициировал важные политические реформы. Их логическим итогом стала новая Конституция. Высшей целью в ней, по инициативе Главы государства, закрепляется построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Новым, более глубоким содержанием наполняется принцип человекоцентричности. Человек, его права и свободы становятся главной ценностью государства. Конституция закрепляет баланс – сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Мы переходим от двухпалатного к однопалатному Парламенту. Он получил название Курултай и будет избираться только по партийным спискам, – сообщил Спикер Мажилиса.
Кроме того, участникам заседания была представлена информация о создании новых государственных институтов, включая должность вице-президента и Халық Кенесі. Было отмечено, что президентская форма правления закреплена в Конституции как основа обеспечения стабильности, последовательности и согласованной работы всех ветвей власти.
Говоря о деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Ерлан Кошанов подчеркнул высокий уровень координации между парламентариями стран-участниц. По его словам, ведётся системная работа по сближению и гармонизации национальных законодательств.
Он отметил, что спектр модельных законов, принимаемых Ассамблеей, охватывает широкий круг направлений, от вопросов коллективной безопасности до борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.
В рамках заседания делегаты также обсудили реализацию решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, меры противодействия современным вызовам и угрозам, а также программу деятельности ПА ОДКБ на 2026–2030 годы, направленную на дальнейшее сближение и гармонизацию законодательства государств-членов.
Фото Т.Таныбаева.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации