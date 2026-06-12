Ерлан Кошанов рассказал о роли AMANAT в реализации реформ в Казахстане

Партия AMANAT продолжает играть ведущую роль в реализации политических и социально-экономических реформ, направленных на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Об этом заявил председатель партии Ерлан Кошанов на XXVI съезде AMANAT в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Кошанова, за последние годы в стране были проведены масштабные преобразования, которые существенно изменили политическую систему и заложили основу для дальнейшего развития государства.

«Масштабные реформы модернизировали общественно-политическую жизнь и придали новый импульс системе государственного управления. Реформы, инициированные Президентом, фактически заложили основу нового общества и сформировали новый облик государства», – отметил он.

Председатель партии подчеркнул, что одним из ключевых итогов реформ стало укрепление многопартийной системы. Сегодня в Парламенте представлены шесть политических партий, что свидетельствует об усилении политической конкуренции и развитии демократических институтов.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на принятии новой Конституции, назвав ее важной правовой основой для дальнейшего развития страны.

«Новая Конституция усилила защиту прав и свобод граждан, придала новый импульс развитию государства и общества. В ее основе лежат идеи справедливости и единства, которые становятся неотъемлемой частью общественного сознания», –сказал он.

Глава партии отметил, что AMANAT не ограничивается политической повесткой и реализует ряд социальных проектов, основанных на запросах граждан. Среди них – «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсызқоғам», «Тұрғын үй аманаты» и «Цифрлық қоғам».

По его словам, проект «Ауыл аманаты» стал эффективным инструментом поддержки сельских жителей. В рамках программы гражданам предоставляется льготное кредитование под 2,5% годовых, что позволяет открывать собственное дело, расширять хозяйства и создавать новые рабочие места.

Также партия активно работает над повышением цифровой грамотности населения. Для этого был запущен партийный проект «Цифрлық қоғам», который объединил государственные органы, IT-компании, экспертов и волонтеров.

«Сегодня практически каждый сталкивается с интернет-мошенничеством. Наша цель – повысить цифровую грамотность населения и научить людейработе с искусственным интеллектом», – подчеркнул Кошанов.

По его словам, особое внимание в рамках проекта уделяется людям старшего поколения, которые чаще становятся жертвами интернет-мошенников и испытывают трудности при использовании цифровых сервисов.

Еще одним важным направлением работы партии является укрепление взаимодействия между обществом и государством. Как отметил Кошанов, партия выстроила постоянный диалог с профессиональными сообществами, экспертами, врачами, учителями и представителями гражданского сектора.

«Наша главная задача – не только слышать голос граждан, но и превращать их предложения и инициативы в конкретные решения», – заявил он.

Подводя итоги, Ерлан Кошанов подчеркнул, что укрепление общественного единства, консолидация усилий государства и граждан, а также реализация курса Президента остаются ключевыми задачами партии на ближайшую перспективу.