Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза Талгату Бигельдинову в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители парламентских фракций и ветеранских организаций, а также местные жители. Они почтили память павших героев и тружеников тыла минутой молчания.

Талгат Жакыпбекулы Бигельдинов – прославленный летчик, генерал-майор авиации. За время Великой Отечественной войны он совершил 305 боевых вылетов, продемонстрировав пример истинного героизма. В послевоенное время он также трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Памятник легендарному летчику расположен в парке на улице, названной в честь героя, в Сарыаркинском районе столицы.