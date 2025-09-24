24 сентября в Астане в Доме Мажилиса состоялась встреча Спикера Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова с Председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Главной темой переговоров стало укрепление межпарламентского сотрудничества и реализация стратегических договоренностей между двумя странами.

Это уже третий визит Ласло Кёвера в Казахстан, что подчёркивает высокий интерес Венгрии к дальнейшему углублению партнёрства. Напомним, в прошлом году Ерлан Кошанов посетил Будапешт, где было подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами Казахстана и Венгрии. Нынешняя встреча стала логичным продолжением достигнутых ранее договорённостей.

Приветствуя гостя, Спикер Мажилиса подчеркнул особую динамику развития отношений между двумя государствами:

"В последние годы мы вышли на новый этап в развитии казахско-венгерских отношений. Это, прежде всего, результат крепкой дружбы и системной работы в этом направлении лидеров наших стран. В 2023 году Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан совершил официальный визит в Казахстан. Успешно прошёл и государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Венгрию. Были подписаны стратегические соглашения и достигнуты важные договоренности. Теперь наша общая задача – обеспечить их законодательное сопровождение", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Особое внимание на встрече было уделено работе депутатских групп дружбы, обмену законотворческим опытом и дальнейшему укреплению диалога на парламентском уровне. Ерлан Кошанов выразил уверенность, что визит венгерской делегации станет новым шагом в укреплении двусторонних отношений.

Также обсуждалось сотрудничество на многосторонних международных площадках — Межпарламентском союзе, Парламентских Ассамблеях ОБСЕ, Совета Европы и Ассамблеи тюркских государств, где парламентарии двух стран активно взаимодействуют.

Во время беседы Ерлан Кошанов подробно рассказал венгерской стороне о масштабных политических и парламентских реформах, инициированных Президентом Казахстана. В частности, речь шла о принятых законах в рамках Послания Главы государства, и, отдельно — о развитии цифровизации и внедрении искусственного интеллекта.

"Буквально сегодня Мажилис во втором чтении примет закон об искусственном интеллекте, который заложит правовые принципы и подходы по его применению на всех уровнях. Венгрия успешно работает в этом направлении, и Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества и обмене опытом по реализации таких проектов", — отметил Спикер.

Со своей стороны, Ласло Кёвер подтвердил глубокую заинтересованность Венгрии в развитии партнёрства с Казахстаном и укреплении межпарламентских связей:

"Помимо наших ценностей, традиций, общего прошлого, нас также связывает и сближает наше настоящее и будущее. Вы отметили, что в Казахстане скоро планируется переход к однопалатному парламенту. Если вы посчитаете нужным, мы с удовольствием могли бы поделиться опытом Венгрии в этом процессе", – отметил Ласло Кёвер.

Он также подчеркнул важность развития взаимодействия между комитетами и аппаратами парламентов двух стран для выстраивания устойчивого сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Помимо парламентской повестки, стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких ключевых направлениях, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, транспорт и логистика, энергетика и гуманитарные обмены.

В завершение встречи Ерлан Кошанов вручил Ласло Кёверу орден "Достық" от имени Президента Республики Казахстан — в знак признания его личного вклада в укрепление казахстанско-венгерских отношений.