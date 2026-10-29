Ерлан Қошанов обозначил ключевые направления работы Халық Кеңесі по реализации Послания Президента

Под председательством Ерлана Қошанова состоялось расширенное заседание Төралқа Қазақстан Халық Кеңесі. Участники обсудили основные задачи, обозначенные в Послании Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также инициативы по их практической реализации.

Открывая заседание, Ерлан Қошанов отметил, что Послание Президента представляет собой концептуальный документ, определяющий стратегические ориентиры развития страны, её место в меняющемся мировом порядке и приоритеты на ближайшие десятилетия.

По его словам, реализация инициатив Главы государства требует активного участия членов Халық Кеңесі, чёткого определения приоритетов и персональной ответственности за достижение конкретных результатов.

Одним из направлений работы станет подготовка ежегодного доклада о долгосрочных ориентирах развития страны. Совместно с Казахстанским институтом общественного развития планируется обобщать инициативы из регионов, выявлять наиболее актуальные проблемы граждан и вырабатывать соответствующие предложения. К работе намерены привлечь ведущих отечественных экспертов и представителей научного сообщества, в том числе Еркина Абила, Айгуль Садвокасову, Ботагоз Ракишеву и Найлю Мухтарову.

Отдельное внимание участники уделили разработке нового Гражданского кодекса. Ерлан Қошанов подчеркнул необходимость широкого участия гражданского общества в подготовке документа, который должен отвечать современным требованиям и учитывать интересы различных категорий населения. К этой работе предложено привлечь учёных-правоведов Исидора Борчашвили, Мади Мырзагараева и Андрея Лукина.

Цифровые навыки и обратная связь с гражданами

Ещё одним приоритетом обозначено развитие цифровых компетенций населения. Предлагается запустить масштабный образовательный проект, направленный на формирование практических навыков работы с цифровыми инструментами. В частности, сельских жителей планируется обучать продвижению и продаже товаров через маркетплейсы и интернет-платформы, а молодёжь — использованию цифровых решений для открытия собственного бизнеса.

Для повышения эффективности взаимодействия с населением Секретариат Халық Кеңесі разрабатывает единую цифровую платформу. Она позволит отслеживать ход рассмотрения обращений и предложений, получать информацию о статусе документов и пользоваться единой формой подачи инициатив. К созданию платформы привлечены Багдат Мусин, Адильхан Копабаев и Жандос Актаев.

Также в течение года планируется провести встречи с акиматами, общественными советами и неправительственными организациями в регионах. Их задача — выявить актуальные проблемы населения, определить возможные пути решения и подготовить конкретные законодательные и практические предложения к следующей сессии Халық Кеңесі.

«Народная стройка»: инфраструктура и общественный контроль

В ходе заседания члены Халық Кеңесі и представители общественных организаций представили предложения по реализации отраслевых проектов. В частности, Нуртай Сабильянов и Вера Ким обозначили вопросы развития дорожной инфраструктуры, цифровизации и сокращения разрыва между городами и сельскими населёнными пунктами в рамках программы «Народная стройка».

Директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко отметил, что реализация инфраструктурных проектов также влияет на рынок труда. По его словам, программа способствует росту спроса на специалистов технического и профессионального образования и создаёт возможности для их долгосрочного трудоустройства.

Отдельный блок обсуждения был посвящён общественному контролю за строительством инфраструктурных объектов. Члены Төралқа Бекмурат Жусупов и Еркин Абил предложили запустить инициативу «Халықтық құрылысқа — халықтық бақылау» («Народная стройка — народный контроль»).

Предполагается, что в рамках инициативы Халық Кеңесі, региональные общественные советы и профильные эксперты объединят усилия для повышения прозрачности строительных проектов, контроля качества работ, соблюдения сроков и эффективного использования бюджетных средств. Важным элементом станет регулярное информирование граждан о ходе реализации проектов и оперативное устранение выявленных недостатков.

Развитие инклюзивной среды

Участники заседания также рассмотрели вопросы формирования доступной и инклюзивной среды. Известный параспортсмен, член Общественного совета города Астаны Ардак Оторбаев поделился своим опытом и обозначил актуальные задачи в этой сфере.

Он отметил, что в последние годы вопросам инклюзии уделяется значительное внимание, в том числе созданию условий для полноценной жизни, занятий спортом и саморазвития людей с инвалидностью.

Подводя итоги заседания, Ерлан Қошанов подчеркнул, что Халық Кеңесі должен служить действенной площадкой для диалога между государством и обществом. Основной акцент в работе предлагается сделать на решении конкретных проблем граждан, развитии общественного участия и достижении практических результатов.

Все инициативы, озвученные в ходе заседания Төралқа, будут дополнительно проработаны совместно с государственными органами и включены в комплексный план работы Халық Кеңесі на предстоящий период.