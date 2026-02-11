Во время заседания Мажилиса депутат Ерлан Саиров высказался за ускорение газификации сельских районов Северного и Восточного Казахстана, подчеркнув необходимость рационального использования ресурсов национальных компаний, передает BAQ.KZ.

Депутат отметил, что в XXI веке жители некоторых сёл до сих пор отапливаются навозом и углём.

"Я полностью поддерживаю этот законопроект. Сегодня в Северном Казахстане, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях наши сельские жители до сих пор отапливаются навозом и углём. В XXI веке сидеть на навозе и угле - я считаю это самым постыдным", — сказал Ерлан Саиров.

Он подчеркнул, что национальная компания QazaqGaz насчитывает более 10 тысяч сотрудников, которые производят около 350 млн кубометров газа. При этом, по словам представителя нового отраслевого министерства, газ к отдалённым сёлам Восточного Казахстана подвести сложно.

"Вчера Президент Касым-Жомарт Токаев сказал увольнять всех, кто "кофе пьёт" в национальных компаниях. Я считаю, что эти 10 тысяч сотрудников нужно направить на подведение газа к отдалённым сёлам. Это деньги народа. Каждый шаг должен расходоваться на улучшение благосостояния населения, согласно поручению Президента", — заявил депутат.

Ерлан Саиров призвал предоставить конкретный план газификации, чтобы можно было дать жителям сёл конкретный ответ при визите парламентариев.

"Мы должны завтра, когда поедем в сёла, дать нашим людям чёткий ответ, чтобы они больше не отапливались навозом и углём", — добавил он.

Напомним, сегодня в Мажилисе депутаты подняли вопрос посредников в газоснабжении.