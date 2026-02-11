В Мажилисе в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и экономного потребления товарного газа" депутаты затронули проблему посреднических компаний в отрасли, передает BAQ.KZ.

С вопросом к автору инициативы, председателю Комитета по вопросам экологии и природопользования Едилу Жанбыршину, обратился депутат Павел Казанцев. Он отметил, что в сфере газоснабжения сформировалась практика, при которой отдельные компании получают доход, не участвуя в развитии сетей и инфраструктуры.

"В сфере газоснабжения сформировалась проблема деятельности посреднических компаний, которые успешно извлекают доход без участия в развитии сетей, в развитии инфраструктуры. При этом часть таких компаний появилась вследствие процедурных проблем в передаче объектов газоснабжения национальному оператору, включая применение механизмов доверительного управления. Каким образом законопроектом предлагается урегулировать их деятельность и какие конкретные требования и ограничения будут установлены?" — спросил депутат.

Отвечая на вопрос, мажилисмен подчеркнул, что законопроектом предусмотрены системные меры по устранению посреднических схем.

"Первое - газораспределительная компания должна иметь прямое подключение к магистральному газопроводу. Эта норма закрепляется на законодательном уровне. Если нет прямого подключения к магистрали, значит, появляется посредник. Наша задача - исключить такие звенья. Второе - частные инвесторы, которые строят сети, после возврата вложенных средств обязаны передать их на баланс газораспределительной организации. Сети не должны оставаться в управлении структур, которые не несут ответственности за развитие инфраструктуры", — заявил Едил Жанбыршин.

По его словам, предлагаемые ограничения направлены на устранение двойных тарифов и снижение финансовой нагрузки на потребителей. В случае принятия поправок компании, не соответствующие новым требованиям, не смогут работать в прежнем формате.