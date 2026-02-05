Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Сегодня, 09:08
113Фото: Из открытых источников
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генерального Прокурора Казахстана, передает BAQ.KZ.
– Распоряжением Главы государства Утегенов Ерлан Рахимжанович назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, – сообщает Акорда.
