  • 5 Февраля, 09:58

Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК

Сегодня, 09:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из открытых источников Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
113
Фото: Из открытых источников

Ерлан Утегенов назначен заместителем Генерального Прокурора Казахстана, передает BAQ.KZ.

– Распоряжением Главы государства Утегенов Ерлан Рахимжанович назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан, – сообщает Акорда. 

Самое читаемое

Наверх