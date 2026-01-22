Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации – Официальным представителем МИД Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации МИД Казахстана, Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в г. Караганда. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва в 2006 году.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2009 году работал экспертом Департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК. В 2009-2011 годах был третьим секретарём Департамента администрации и контроля МИД РК. В 2011-2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в Посольстве Казахстана в Таиланде.

В 2017 году был первым секретарём Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарём Департамента Азии и Африки МИД РК. С 2018 по 2020 годы являлся руководителем Секретариата службы обеспечения, директором Департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов".

В 2020-2023 годах занимал должности советника, руководителя Пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора Департамента коммуникаций МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации – Официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором Департамента коммуникаций МИД РК. Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

Владеет английским и турецким языками.