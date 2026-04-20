Ерлик Сертай завоевал серебро Гран-при по фехтованию в Будапеште

Казахстанский шпажист Ерлик Сертай завоевал серебряную медаль на этапе серии Гран-при в Будапеште (Венгрия), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

По ходу турнира Сертай уверенно прошёл несколько сильных соперников. В 1/32 финала он одержал победу над Ён Хо Намом из Южной Кореи со счётом 15:6. Затем казахстанец оказался сильнее венгра Левенте Бута — 13:12, а в следующем раунде сенсационно выбил второго номера мирового рейтинга Гергея Шиклоши — 15:12.

В четвертьфинале Ерлик победил чеха Якуба Юрку со счётом 15:9, а в полуфинале взял верх над швейцарцем Яном Хаури — 15:12.

В решающем поединке казахстанский фехтовальщик встретился с венгром Давидом Надем, но уступил со счётом 12:15, завершив выступление с серебряной наградой.

Бронзовыми призёрами турнира стали Ян Хаури из Швейцарии и представитель Нидерландов Тристан Тюлен.