Ерлик Сертай завоевал серебро Гран-при по фехтованию в Будапеште
Казахстанский шпажист Ерлик Сертай завоевал серебряную медаль на этапе серии Гран-при в Будапеште (Венгрия), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
По ходу турнира Сертай уверенно прошёл несколько сильных соперников. В 1/32 финала он одержал победу над Ён Хо Намом из Южной Кореи со счётом 15:6. Затем казахстанец оказался сильнее венгра Левенте Бута — 13:12, а в следующем раунде сенсационно выбил второго номера мирового рейтинга Гергея Шиклоши — 15:12.
В четвертьфинале Ерлик победил чеха Якуба Юрку со счётом 15:9, а в полуфинале взял верх над швейцарцем Яном Хаури — 15:12.
В решающем поединке казахстанский фехтовальщик встретился с венгром Давидом Надем, но уступил со счётом 12:15, завершив выступление с серебряной наградой.
Бронзовыми призёрами турнира стали Ян Хаури из Швейцарии и представитель Нидерландов Тристан Тюлен.
