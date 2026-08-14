Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и председатель Ассоциации KAZENERGY Сериккали Брекешев обсудили продвижение энергетических интересов страны за рубежом, привлечение инвестиций и подготовку к Всемирным конгрессам WPC Energy, передает BAQ.KZ.

На встрече речь шла о том, как МИД и KAZENERGY будут представлять энергетический потенциал Казахстана на международных отраслевых площадках и выстраивать работу с зарубежными компаниями, организациями и профильными объединениями.

Отдельный блок посвятили иностранным инвестициям в энергетический сектор и расширению международных деловых связей.

Ближайшей крупной площадкой станет XXV Всемирный конгресс WPC Energy, который пройдет в Эр-Рияде с 11 по 15 октября 2026 года.

Казахстан планирует представить там свои инвестиционные и технологические возможности. Площадку конгресса намерены задействовать и для продвижения Астаны как столицы следующего WPC Energy.

XXVI Всемирный конгресс пройдет в Астане с 11 по 15 июня 2028 года. Сейчас стороны обсуждают его международную деловую программу и дальнейшую подготовку.

Рассматривается возможность провести конгресс в период 40-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана. Такой формат позволит собрать в Астане представителей государства, руководителей крупнейших международных энергетических корпораций и ведущих иностранных инвесторов.

По итогам встречи Кошербаев и Брекешев подтвердили готовность продолжить совместную работу по развитию энергетической дипломатии, международного сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Казахстана.